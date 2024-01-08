Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 09:24
Polisin ve amirleri ,müdürler,bekçiler, yaş haddi 52 olmalı.

Elli yaşından sonra polis ten bekçiden verim bekleyen,a.,.a.....beklesin.yaş hadi düşsün.yerine gençler gelsin.müdürlere aynı yaş gelsin.ayrıca gençlere iş imkanı açılır.


Türk Polis Teşkilatı
Şef
08 Ocak 2024 10:39

Tamam 52 yapıyorum. Üzerine leblebi ister misin?

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