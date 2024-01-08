Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 09:26
unvan değişikliği
öncelikle atanan arkadaşlara hayırlı olsun, Allah utandırmasın yeni görevlerinde. Elinde makine mühendisliği sınav soruları olan varsa mail adresime gönderebilir mi [email protected]

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