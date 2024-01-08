KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ocak 2024 10:07
JGK SİVİL MEMUR MÜLAKATI NASIL OLUYOR 2024

Sivil memur mülakat için tecrübeli olanlar bilgi verebilir mi bu konuda yazılı ve sözlü mülakat süreci sorular hakkında

Çok Yazılan Konular

Asem Taban Puan İntibakta Bırakıp Sonrasında Jandarma'yı KazanmakSUEM

Sözlük

Mübarek 11 ay ne çabuk geçti. 4 Halka Arz 4 afkurmak 2 gotland adası 1 coşkun deniz 2 Chechu y Familia 1992 1 İçinden geleni söyle 5 mavi gözlü samuray 1 muhabbet kuşu 4 dolandırıcılık 1

Son Haberler

İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirdiDolar/TL 29,89 seviyesinden işlem görüyorÜst solunum yolu enfeksiyonları artıyor, dikkat!Bu hafta kabine toplanacak mı?Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!