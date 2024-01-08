KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 10:12
80 üstü atanamayan öğretmen iibf li kalmadı sıra mühendis ve mimarlarda olsun!

Artık yeter, 80 üstü puan alıp bekleyen inşaat, makine, elektrik mühendisleri ve mimarlar olarak atama istiyoruz, kandırılıyoruz kandırılmaya devam etmek istemiyoruz ilgili her kurumdan her meslek grubuna 100 üzerinde atama bekliyoruz, artık bu ülkenin beyinleri olarak hakkımız olan atamaları istiyoruz


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
08 Ocak 2024 10:17

Öyle bir şart mı var ya saçma bir istek. 80 üstü 85 üstü atanacak diye bir garantisi mi var devletin. Her mesleğin siralaması ayrı, develtin ihtiyacı ayrı, ihtiyaç olan alınan kontenjana girmeniz durumunda atanırsinız zaten, 80 85 90 kac puan oldugunun önemi yok.


garipbirhiss
Aday Memur
08 Ocak 2024 10:20

tabi efendim hallediyorum hemen emredersiniz

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