Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 10:20
Sosyal hizmet ilave derece kademe

Merhabalar. Sosyal hizmet lisans mezunları için ilave derece kademe hakkından bizlerde yararlanabiliyor muyuz? Bu konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.

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