Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 10:55
35 yıl hizmeti olan emekli mühendis seyyanen verilse 9320 TL daha fazla ücret alacaktı.

35 yıl hizmeti olan emekli bir mühendis, ocak 2024 itibariyle 25.481,74 TL alacak.

Temmuz 2023te yüzde 17,55 yüzde 25e tamamlanmayıp çalışan memura verilen net 8077 TL zam emekliye de verilse 34.800 TL civarı bir emekli maaşı olacaktı.

Emekliye yapılan bu ayrıma bir an önce son verilmeli ve seyyanen zam taban aylığa eklenmelidir.


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Aday Memur
08 Ocak 2024 13:06

Seyyanenin amacı zaten yüksek alanı fakirleştirmek. Şimdi niye seyyaneni eklesinler ki?

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