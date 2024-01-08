Sağlıklı yaşam için sağlıklı psikoloji!

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Melis Çukadaroğlu: Uzman Klinik Psikolog

Kadıköy / Suadiye Psikolog

Bireysel TerapiUzman Klinik Psikolog ile bire bir olarak gerçekleştirilen, yöntemi kişiye ve duruma özel olarak farklılık gösterebilen, psikolojik değerlendirme ve sonuç odaklı bir süreci içeren, danışan ve uzman arasındaki güven ilişkisine dayalı terapidir.Çift TerapisiÇiftlerin deneyimlediği yakın ilişki üzerine çalışıldığı, sorun ve çatışmaları ele alıp çözüme ulaştırmayı hedefleyen bir terapi modelidir.Online TerapiBireysel terapinin, fiziksel veya zamansal şartlardan ötürü, güven ve mahremiyet konusundaki hassasiyetler korunarak online ortama taşınmış halidir.Uzmanın yüzyüze terapiyi özellikle gerekli görmediği hallerde,danışanla karşılıklı uzlaşı ile gerçekleştirilir.Yeme Bozuklukları TerapisiPsikolojik ve duygusal etkenlerle ortaya çıkan yemek yeme bozuklukları ve beslenme alışkanlığındaki anormallikler; bireyin dış görüntüsü hakkında endişeli ve hatta takıntılı davranışlar geliştirmesine neden olur. Fiziksel sağlık problemlerine de yol açabilen yeme bozukluklarının tedavisi bireysel ve bilişsel davranış terapileri yolu ile gerçekleştirilir.Şema TerapiŞemalar; bireyin durum ve olayları algılama, yorumlama ve tepki vermesini sağlayan zihin yapılarıdır. Doğuştan gelen özellikler ve erken yaşlarda yaşanan deneyimlerle oluşan şemalar; sorunları düşünme ve değerlendirme biçimini etkiler. Şema terapi, kişilerarası, psikodinamik ve deneyimsel tekniklerden yararlanan bütünleştirici bir terapidir.İki dilli (İngilizce ve Almanca) bir psikolog olarak, kültürel kaygılar, kaygı, depresyon, ilişki kaygıları, düzensiz beslenme alışkanlıkları, uyku hijyeni ve her türlü yaşam geçişinden muzdarip farklı bireylerle çalışma konusunda geniş bir deneyime sahibim. İki kültürlü olma deneyimi de dahil olmak üzere, ötekileştirme ve göçle ilgili konulara duyarlıdır. Her yaştan yetişkinlerle çalışırken, genç yetişkinlerle ve yetişkin olarak hayatlarına başlama sürecindeki diğer kişilerle çalışmaya özel bir ilgim var. Hepimizin kendine özgü bir yaşam yolculuğu var ve bu iyileştirici ilişkiler, kendinizinkini talep etmenize veya geri almanıza yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir. Kendi karşılanmamış, reddedilmiş ve ayrışmış, görmezden gelinmiş ve ihmal edilmiş ihtiyaç ve arzularınızı keşfederek, terapide özgün benliğinizle yeniden bağlantı kurmanıza ve size en uygun yola devam etmenize yardımcı olabilirim. Tedaviye yaklaşımım bütünleştiricidir; Günlük yaşamınızı etkileyen temel ilişki kalıplarını keşfederken sıklıkla BDT, ACT, DBT ve ilişkisel psikodinamik mercekleri içerir. Klinik ilgi alanlarım kişisel farkındalık ve yansıtma, kesişimsellik, kendini güçlendirme ve dayanıklılıktır.

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