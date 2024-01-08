Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 10:58
Ek derslerin hala yatmaması ve uyuyan SENDİKACIKLAR

Şu ana kadar sendikalardan ses seda yok şaka gibi ama gerçek.Ben şahsen kendi sendika başkanımı arayıp istifa resti çektim, sizler de bulunduğunuz ilçelerdeki sendika başkanlarına ulaşıp rest çekin arkadaşlar üye yapmaya gelince kapıda bekliyorlar, 40 yılda bir işimiz düşünce de 3 maymunu oynuyorlar


masummemur
Aday Memur
08 Ocak 2024 11:47

hocam ek dersi geçtim, maaş bordrolarını hazırlamakta bile sıkıntılar var şu an, temel eğitim ödenekleri bir şekilde halloluyor ama özellikle yaygın eğitim ve din öğretim genel müdürlüklerinde büyük sıkıntı var , maaşların bile yetiştirilmeyeceği konuşuluyor burada


Elifffff1
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:04

Maaş ve maaş farkı şubat ayına sarkabilir dedi memurumuz, şaka gibi. Devlet bizde alacağını bırakmaz faiziyle alır ama emeğimizin karşılığını bile ödemiyor. yazık. Ne günlere kaldık :/

masummemur, 2 saat önce

hocam ek dersi geçtim, maaş bordrolarını hazırlamakta bile sıkıntılar var şu an, temel eğitim ödenekleri bir şekilde halloluyor ama özellikle yaygın eğitim ve din öğretim genel müdürlüklerinde büyük sıkıntı var , maaşların bile yetiştirilmeyeceği konuşuluyor burada


Kagiş
Müsteşar
08 Ocak 2024 12:11

Vay baboooo!)))


Velocıraptor
Genel Müdür
08 Ocak 2024 12:22
Gelir birazdan kredi kartından idare edin sığırları. ben 5 gün ödeme geciktirsem virgülden sonraki 3 hanesine kadar alır herkes parasını bize geldi mi idare et nolcak canım.
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