Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 11:19
Yüzde 49ın içinde seyyanen zam var mı?

Yüzde 49ın içinde seyyanen zam var mı? yoksa yüzde 49 + seyyanen mi?


Prettyhatun
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 11:42

Yok onu ayrıca postayla göndericekler


Kalet
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 11:43

Seyyanenin küp kökünü alıp öyle ekleyecekler.


alimemet61
Memur
08 Ocak 2024 11:46

Posta pulu yokmuş enginar yaprağı ile yollayacaklar.


impostor
Şef
08 Ocak 2024 11:50

Valla siz bu yaşa kadar iyi gelmişsiniz bu kafayla, buraya nasıl üye olabildin ona şaşırıyorum o da kolay bir şey değil bir sürü şeye basiyorsun


memurgenc
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:07

medya ayrı diye gösteriyor sordum kötü söz sahibine aittir


memurgenc
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:12

dalga geçen zihniyet ahlak seviyenizi gösteriyor.


cetek
Şef
08 Ocak 2024 12:18

Yüzde 49 luk zam gözlerini öyle kamaştırmış ki okuduklarına inanamıyorlar, tekrar tekrar soruyorlar. Küçük şeylerle mutlu olabilmek güzel şey.


iyilikiyidir01
08 Ocak 2024 12:28
Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu sakın unutmayın buradaki memurdur degıl dır diye dusunmeyın cımere yalan bilgi yaymak insanları kin ve nefrete suruklemekten ve devlet buyuklerını yalanlamaktan cımere sıkayette bulunun burda yaklaşık böyle 10 dan fazla kisiye disiplin cezası verildi bunun yuzunden ve dogu trol kayboldu ve bir daha buna cesaret edemedi memurlar net ip veriyor anında bulunuyor ve kurumuna yazılıyor soruşturma baslıyor ip verdıgı İcin ben yapmadım etmedim diye yqlvarsalarda kurtaramıyorlar ve bir daha böyle bırseye cesaret edemiyorlar

Prettyhatun
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 12:40

Bence şuan burda hukuksuz yazı yazan sizsiniz, bu başlığı açan kişiye suç isnat ediyorsunuz. Buna hakkınız yok, beğenmeseniz de iftira atamazsınız. Kişinin yaptığı yasa dışı bir şey yok

iyilikiyidir01, 1 saat önce
Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu sakın unutmayın buradaki memurdur degıl dır diye dusunmeyın cımere yalan bilgi yaymak insanları kin ve nefrete suruklemekten ve devlet buyuklerını yalanlamaktan cımere sıkayette bulunun burda yaklaşık böyle 10 dan fazla kisiye disiplin cezası verildi bunun yuzunden ve dogu trol kayboldu ve bir daha buna cesaret edemedi memurlar net ip veriyor anında bulunuyor ve kurumuna yazılıyor soruşturma baslıyor ip verdıgı İcin ben yapmadım etmedim diye yqlvarsalarda kurtaramıyorlar ve bir daha böyle bırseye cesaret edemiyorlar
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak ayı enflasyonu?Her memurun bir maaşı yok oldu.Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"maaş farkı hesaplamasıekstra zam gelir mi?Seyyanencilere Müjde... 12147 oldu2024 temmuz memur maaşları6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Sendika ücreti

Sözlük

micrommata virenscens 4 çeyrek altının 160 tl olması 2 günaydın sözlük 2 teneşir paklasın 1 Karanlığa hapsolmak 3 kokteyl virüs 1 Sanki Her Sey Biraz Felaket 2023 1 güne bir söz bırak 1 Bugün olanlar 2 sahibinden 1

Son Haberler

Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandıİki 'Muhammed' tek bedende buluştuAntalya'da kar esaretiBorsa günün ilk yarısında yükseldiKredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!