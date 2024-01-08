Yüzde 49ın içinde seyyanen zam var mı?

Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu sakın unutmayın buradaki memurdur degıl dır diye dusunmeyın cımere yalan bilgi yaymak insanları kin ve nefrete suruklemekten ve devlet buyuklerını yalanlamaktan cımere sıkayette bulunun burda yaklaşık böyle 10 dan fazla kisiye disiplin cezası verildi bunun yuzunden ve dogu trol kayboldu ve bir daha buna cesaret edemedi memurlar net ip veriyor anında bulunuyor ve kurumuna yazılıyor soruşturma baslıyor ip verdıgı İcin ben yapmadım etmedim diye yqlvarsalarda kurtaramıyorlar ve bir daha böyle bırseye cesaret edemiyorlar

Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu sakın unutmayın buradaki memurdur degıl dır diye dusunmeyın cımere yalan bilgi yaymak insanları kin ve nefrete suruklemekten ve devlet buyuklerını yalanlamaktan cımere sıkayette bulunun burda yaklaşık böyle 10 dan fazla kisiye disiplin cezası verildi bunun yuzunden ve dogu trol kayboldu ve bir daha buna cesaret edemedi memurlar net ip veriyor anında bulunuyor ve kurumuna yazılıyor soruşturma baslıyor ip verdıgı İcin ben yapmadım etmedim diye yqlvarsalarda kurtaramıyorlar ve bir daha böyle bırseye cesaret edemiyorlar