KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 11:25
KPSS B ile atanılabilecek en iyi kurumlar

2024 KPSS ye hazırlanıyorum. Özlük hakları, maaşı, ek gelirleri en iyi olan kurumları tercih etmek istiyorum. Kurumdan kuruma maaşlar ve ek gelirler vs.çok fazla fark edebiliyor. İyi bir puan aldıktan sonra sonradan pişman olmamak adına puanımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu konuda tecrübeli arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.


turasas2022
Memur
08 Ocak 2024 11:30
herkesin hayali dhmi

Haritamhndsi
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:11

dhmi, dsi, tcdd, teiaş ne beklediğinize bağlı şartları iyi kurumlardır bu söylediklerim

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