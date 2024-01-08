Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 11:31
Memurun hakkını en çok savunan sendikalar

Arkadaşlar sizce hangi sendika veya sendikalar memurun hakkını en çok savunuyor?


Prettyhatun
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 11:41

Ben daha özlük haklarımızı savunanı görmedim. Varsa yoksa siyaset yapıyorlar. Siyaset için değil çalışanın hakkı için sendikacılık yapılır


cetek
Şef
08 Ocak 2024 12:17

Öyle ortaya karışık genel sendikalarla hak falan aranmıyor. Her üyesinin derdi farklı çünkü. Hekim sendikaları bakın haklarını ne güzel aldılar.

Hemşire, mühendis, öğretmen vs her meslek kendi sendikasını kurmalı, kendi hakları için çabalamalı.

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