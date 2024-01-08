Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 11:35
Eş durumu tayini

Ben ve eşim sağlık bakanlığın da çalışıyoruz eşim kadrolu Kastamonu da çalışıyor ben ise istanbul da sözleşmeli olarak çalışıyorum Ocak'ta gelecek olan eş durumu kurası ile eşimin yanına gidebilir miyim 1 bölge d gurubun dan 4 bölge c gurubuna

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