KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 12:02
memurlarin boslugu

Konularda görülen sayıları saniyede 10ar 10ar artıyor , bu kadar mesajı bu kadar kişi nasıl görüyor anlamıyorum , sürekli oturup pc başında boş boş haber okuyorsunuz faydanız çok az hala maaş begenmıyorsunuz , memur maaşı asgariden bıraz fazla olmalıdır


Egeozann
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:10

haklısınız nokta.


Mrymtkn
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:10

Bunu bi de haberlere çıkıp memur kaar maaş isteyen emekli aç gözlü amcalara söylesen iyi olurdu.

Benim babam da emekli. Daha bir gün bile memur kadar maaşım olsun demedi.


Mrymtkn
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:13

Mesai saatinde başka şeylerle uğraşan, vaktini boşa geçiren, hattâ uyuyan biri bunun hesabını belki bu dünyada vermez ama kul hakkına girdiği için öbür tarafta sorarlar.


TheEndustri
Şef
08 Ocak 2024 12:57

tamam

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