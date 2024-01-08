Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 12:24
1999-2008 Arası Emeklilik

Kademeli emeklilik için Lütfen Emeklilikte Adalet Derneği yani EMADDER'e maddi ve manevi destek olunuz. üye sayısı artması gerekmektedir.


mertkorkmazhemdehic
Aday Memur
08 Ocak 2024 12:28

.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.8/1 maaş farkıOkul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?127. madde8 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı.Sağlık Özrü Tayininde Boş Kadro Yoksa Ne Olur?engelli öğretmen norm fazlası olur mu?Okul grubundan maaşla ilgili bildirim geldiMesleğini onuruyla şerefiyle daha iyi bir şekilde yapmaya çalışan birine öneri verir misiniz?

Sözlük

mavi gözlü samuray 1 Animal Instincts 1992 1 yaparım ki ben bunu 2 Emelkoca 2 Society of the Snow 2023 1 çeyrek altının 160 tl olması 2 foley 1 İçinden geleni söyle 5 Aşkın tanımı 2 Vandallık 4

Son Haberler

Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandıİki 'Muhammed' tek bedende buluştuAntalya'da kar esaretiBorsa günün ilk yarısında yükseldiKredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!