Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 12:51
Kadrolu memurluk için sözleşme feshi

bir kurumda kadrolu memur olarak çalışıyorum. Kadroya 10.05.2023 tarihinde geçtim. Sağlık bakanlığı atamasında hemşirelik pozisyonuna atanmam da sorun yaşar mıyım ? Sağlık bakanlığı kadroya geçişte sözleşmeyi fesih ettiğimiz için atamada problem yaşayanlar varmış. Ancak benim ünvanlar farklı aynı problemi ben de yaşar mıyım net bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim teşekkürler

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