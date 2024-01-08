Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 13:07
Ekip portaldaki yanlış izin sayısı

Ekip portalda izin sayım normalden 10 eksik görünüyor bunu nasıl düzelettirebilirim bakanlıkmı hastane personel işlerimi acaba?

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