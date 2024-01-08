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Editörler : supporters.


08 Ocak 2024 13:25
Fitness üyelik iptali

Arkadaşlar 4600 tl ye 1 yıllık üyelik yaptığım fitness salonunda bana bi saygısızlık yapıldı bende üyeliği mi iptal ettim. Bu salonda 2 aydır antrenman yapıyordum. Bana 2 ay geldin onun parasını kesip paranı iade edeceğiz dediler. Ama 2 aylık üyeliğimiz 1800 tl ondan dolayı sana 4600-1800: 2800 tl ödeyeceğiz dediler. Ben yıllık 4600 olmuştum böl 12 aylık 383 tl yapıyor benden 767 tl kesmeleri gerekmiyor mu?

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