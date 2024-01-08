Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 13:33
399 dan 657 ye geçişlerde Yıllık izin durumunu ve Danıştay kararı gereği dereceyi saydırma durumu

geçişlerde Yıllık izin durumunu ve Danıştay kararı gereği dereceyi saydırma durumu net uygulatan var mı ? Yıllık izinler aktarılıyor mu ? GİH olup Danıştay kararı gereği derece saydıran var mı ?

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