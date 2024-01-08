Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 14:24
2016 yılında toplu sözleşme ile verilen ek 1 dereceyi alamayanlar

Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar,

2016 yılında toplu sözleşme ile ek 1 derece verilmişti. O dönem sözleşmeli olduğumuzdan biz faydalanamamıştık.

Kadroya geçtikten sonra bu hususta talepte bulunan, dava açan, davası sonuçlanan bir arkadaşımız var mı? varsa dava sonucu (idare, istinaf, danıştay vs.) kararın içeriğini ve mümkünse esas, karar numaralarını da yazarmısınız.

Talepte bulunmak, talebin reddi halinde dava açmak için örnek dilekçe, karar vs. bilgilere ihtiyacımız var.

Şimdiden teşekkürler cefakar meslektaşlarım...

Çok Yazılan Konular

yeni başlayan katiplerdeki özgüvenYazı işleri ve icra müdür ve yardımcılarıVatandaş Portal üzerinden soruşturma dosyalarına erişim (Ana Sayfadaki Haber)14 günlük maaş farkiHukuk Bürosu İsmi Yardım ! Memurun Zam oranı 49,25 amaa...vekaleten müdürlük idari dava hakkındaAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?CTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?Amir memurun işe geç gelmesi

Sözlük

herşeyi bildiğini zanneden kişi 1 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 1 Ayşenil şamlıoğlu 1 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 4 Renjiro 5 foley 1 dolandırıcılık 1 grigori perelman 1 magnolia tatlısı 4 çatal peçete nezaketi 3

Son Haberler

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldüUzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecekİYİ Parti, İstanbul ve Ankara adaylarını Ocak ayı içinde açıklayacakCHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildiİstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!