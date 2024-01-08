Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 14:26
uzaktan yüksek lisansın memurlukta faydası var mı?

merhaba ben lisans mezunum tezli yüksek lisans yapıp derece ve kademeyi artırmak ve yeşil pasaporta daha hızlı zamanda ulaşmak istiyorum. ama tezli olmadı acaba uzaktan paralı herhangi bölüm farketmeden yüksek lisans bitirsem faydası olurmu ? uzaktan bitince galiba doktora yapılmıyor çünkü tezli bitirmedim. şimdiden teşekkür ederim bilgisi olan varsa sevinirim.


srvngrc
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 15:04

1 kademe alırsınız. Ama yeşil pasaporta faydası yok. Onun için kadro dereceniz önemli.


yerelmen
Aday Memur
08 Ocak 2024 15:48

tezli tezsiz fark etmez. bir kademe ilerlemesi alırsınız. arkadaşın dediği gibi pasaporta faydası olmaz.

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