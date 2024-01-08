KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


08 Ocak 2024 14:35
MAPEG Uzman Yardımcılığı (Hukuk, Jeoloji, Maden)

Toplamda 10 kişi alıyor. Direkt mülakat

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=e18f3ae4-8031-44fe-9b3e-9cd3201566e6

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