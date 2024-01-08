KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea

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Kapalı
08 Ocak 2024 14:35
2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?

2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?

Ben bakmaya korkuyorum.


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 14:42

77.2 de kalmış kafayı yiyecem artık yaa


Bingöliktisat
Memur
08 Ocak 2024 14:43
yine 77 altına düşmemiş

Mrymtkn
Kapalı
08 Ocak 2024 14:43

Nasıl 77? Küsürat? Hepsi mi bunun üstünde?


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 14:44

Evet en düşük 77.2 de kalmış 0.400 puan yaaa yarım puan bile değil ama yaaa

Mrymtkn, 1 saat önce

Nasıl 77? Küsürat? Hepsi mi bunun üstünde?


txms
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:46

Bu puanlar düşmüyor ya bir turlu


Bingöliktisat
Memur
08 Ocak 2024 14:46
hakkari edn düşük 77, 1
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Evet en düşük 77.2 de kalmış 0.400 puan yaaa yarım puan bile değil ama yaaa


yunusemre38
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:48
Kamu yönetimi kaçla kapattı arkadaşlar?

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 14:49

Nasip olmazsa olmuyor demek ki yaa belki tek bir doğru fazla yapmak olmuyor napalım yani


altay351914
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:50

4001 90 puan altına düşmemiş hani düşerdi ;)


mkursadk
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:50

2024/1'de son kez deneyeceğiz şansımızı sağlık olsun, atanan arkadaşlara hayırlı olsun


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 14:50

İstanbul ya İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul gibi bir il 83 ile başlamış 77.2 de durmuş yaa 0.400 yaa aramdaki fark adamla

Bingöliktisat, 1 saat önce
hakkari edn düşük 77, 1

txms
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:51

Taban puanları nereden görebiliyoruz?


Bingöliktisat
Memur
08 Ocak 2024 14:52
ösym sitesinden indir
txms, 1 saat önce

Taban puanları nereden görebiliyoruz?


mineö
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:52
Çok üzüldüm hocam sizden umutluydum hayırlısı olsun
Mehmet-şeker, 2 saat önce

77.2 de kalmış kafayı yiyecem artık yaa


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 14:53

Branş bazı sıralamaları yayınlansa da son atama için önümüze baksak


Bingöliktisat
Memur
08 Ocak 2024 14:53
dönüp dolaşıp yine aynı kişiler atanıyor . gsb meb yyp sgk yarısı boşalmamışsa bi daha sınava girmem
Mehmet-şeker, 1 saat önce

İstanbul ya İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul gibi bir il 83 ile başlamış 77.2 de durmuş yaa 0.400 yaa aramdaki fark adamla


Clark011.
Şef
08 Ocak 2024 14:54
sözleşmeli alım olmayacak mı ıbffden?
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Branş bazı sıralamaları yayınlansa da son atama için önümüze baksak


Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 14:54

Temmuz atamasında olur mutlaka

Clark011., 1 saat önce
sözleşmeli alım olmayacak mı ıbffden?

Clark011.
Şef
08 Ocak 2024 14:55
ara alım vs tarım bakanlığı falan alım yapacak diyorlardı açıktan
Mehmet-şeker, 1 saat önce

Temmuz atamasında olur mutlaka


asg26
Aday Memur
08 Ocak 2024 14:57

78,03 ile Edirne gümrük. Grup varsa katılırım

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