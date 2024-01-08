KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 14:41
Ankara şeker taşraya atanan

ankara şeker fabrikalarına atanan arkadaşlar var mı? taşra olana?


mel99
08 Ocak 2024 14:59

Ben yerleştim tekniker olarak


wildstormmm
Aday Memur
08 Ocak 2024 15:15
hangi bölümden atandınız? bende makine resim bölümünden atandım. bundan sonra ki adımlar nasıl olacak acaba?
mel99, 1 saat önce

Ben yerleştim tekniker olarak


mel99
08 Ocak 2024 15:43

Ben bilgisayar teknikeri olarak atandım, adımları şu an ben de bilmiyorum hiç bu arada hayırlı olsun

wildstormmm, 57 dk. önce
hangi bölümden atandınız? bende makine resim bölümünden atandım. bundan sonra ki adımlar nasıl olacak acaba?

kmlcsbf
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:06
hayırlı olsun 1-2 gün içinde sitede duyuru yayınlanır sağlık raporu alırsınız. şimdiden sağlık kurulu muayenenizi alın süreç biraz sürebiliyor
Toplam 4 mesaj

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