Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 14:49
eş tayini
sözleşmeli personelin eş durumu tayini ne zaman yayınlanır süreç ne kadar sürer yardımcı olursanız çok sevinirim

Sedat Yılmazi
Aday Memur
08 Ocak 2024 15:12

Dört gözle bekliyoruz ama herhangi bir duyuru yok şu anda


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Aday Memur
08 Ocak 2024 15:26
Ocak sonu gibi yayımlanır dedi il sağlık ama bakalım
Sedat Yılmazi, 1 saat önce

Dört gözle bekliyoruz ama herhangi bir duyuru yok şu anda

Toplam 2 mesaj

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