KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 15:22
Puanım yerleştirme taban puanlarının üzerinde ancak yerleşemedim.

Tercih listemde yazdığım 77 ile kapatan kadrolara dahi 84 küsür puanla yerleşememişim. Böyle bir durum neden olur normal mi? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?


cevikertug
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:05

Ticaret bakanlığı atamalarında tam olarak hangi puan türün kullanıldı?


cevikertug
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:07

Alan sınavlarına da girmiştim ancak onun herhangi bir etkisi olmaz değil mi?


Tüm isimler alınmış
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:11

2022 puanı değil mi 84?


4PieD
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:11

Puanınız 2023 KPSS mi 2022 KPSS mi?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?2023/2 KPSS - Bahisler AçılmıştırSizce ticaret mi daha düşük kapatır yoksa üniversite vb diğer kurumlar mı?Tarım ve Orman Bakanlığı Büro Personeli2024 GSB gençlik çalışanı ilanıTercihler ne zaman açıklanır? taban puanlar kaç olur?4001 Kaçla kapatır?

Sözlük

rus salatası 1 Mübarek 11 ay ne çabuk geçti. 2 su içtikten 15 dakika sonra sıkışmak 2 yaparım ki ben bunu 2 Emelkoca 2 foley 1 oğlak burcu erkeği 2 polonya 2 zaman 1 ek dersimiz 2

Son Haberler

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldüUzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecekİYİ Parti, İstanbul ve Ankara adaylarını Ocak ayı içinde açıklayacakCHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildiİstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!