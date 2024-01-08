Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Ocak 2024 15:29
4b fesih 1 yıl bekleme durumu
Üniversitede 4b personelim başka bir kurumu kazandım 4b olarak istifa etsem 1 yıl bekleme kuralına takılcam. Esimin oldu şehre gitcem eş durumu nediyle istifa etsem gecebilirmiyim varmı bilgisi olan

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