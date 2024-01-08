Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 15:47
Kira ödemesi hk.

Merhabalar

Kudaca bi soru sormak istiyorum

Yeni evsahibim eski ev sahibime olan kira borçlarını isteyebilir mi ?

Bunun için tahliye isteyebilir mi ?

Not: eski ev sahibime borcum yok ama elden verilen vs ispatlayamıyorum.

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