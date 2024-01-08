KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 15:48
Atandıktan sonra ilk maaş peşin mi yatıyor?

Bozok üniversitesine atandım, yerleşmek için gideceğim ancak çok fazla param, birikmişim yok. Kpss çalıştığım dönemde işe başlamadan ilk maaş peşin yatıyor gibi bir şey gelmişti kulağıma. Doğru mudur acaba bileniniz var mı?


turasas2022
Memur
08 Ocak 2024 15:53
ayın 15'inden önce gidip baslarsan 15 inde maaşını alırsın arada çalıştığın farkı da alırsın ama mesela ayın 20. gününde baslarsan bir sonraki ayın 15 ini beklersin farklı maaş alırsın gitmeden maaş yok yani
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