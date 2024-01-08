Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 15:57
ilişik kesme hakkında acil
raporluyken gıyabımda ilişik kesilmesi durumunda meyil müddeti ilişik kesildiği gün mü başlar rapor bitiminde mi? ve rapor ilişik kesilen ile mi başlama yapılacak ile mi verilir?

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