Özel sektörde çalışan var mı?

Kardeşim açık söyliyim ben atanamadığıma üzülmedim aradaki puan farkına üzüldüm sadece arada yarım puan bile yok şubatta maaşım 24k olucak şehir dışına gitsem kira faturalar cart curt derken 24k kalmayacak elime ben şükrediyorum o kadar dert değil şahsen bir daha sınava girecek gücüm de yok işi bırakıp sınava hazırlansam geçinemem tek maaş ile yalnız yaşıyorum çünkü annem babam yok halime şükredip işime devam ederim napayım olmuyorsa bu kadar da yaklaşmıştım bu puanlarla atanma hayali kurmaktan bahsediyorsun ama aramda 0.400 puan bile yok mesela İstanbul ile en basiti o fark 1 doğru anca eder ya da yapılan 1 yanlışı boş bırakmış olmak arada 5-6 puan yok yani taban puanlar ile