KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 16:01
Özel sektörde çalışan var mı?

Atanamayıp özel sektörde çalışanlar var mı? Bence şükredelim arkadaşlar en azından temmuz atamasına kadar


turasas2022
Memur
08 Ocak 2024 16:03
yani arkadaslar kimseyi kırmak istemiyorum ama bu puanlarla hala 4. atama diyosunuz ben 85 puanla sözleşmeli kaldım ve umudum yok artık yapmayın üzülürsünüz

Mehmet-şeker
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 16:09

Kardeşim açık söyliyim ben atanamadığıma üzülmedim aradaki puan farkına üzüldüm sadece arada yarım puan bile yok şubatta maaşım 24k olucak şehir dışına gitsem kira faturalar cart curt derken 24k kalmayacak elime ben şükrediyorum o kadar dert değil şahsen bir daha sınava girecek gücüm de yok işi bırakıp sınava hazırlansam geçinemem tek maaş ile yalnız yaşıyorum çünkü annem babam yok halime şükredip işime devam ederim napayım olmuyorsa bu kadar da yaklaşmıştım bu puanlarla atanma hayali kurmaktan bahsediyorsun ama aramda 0.400 puan bile yok mesela İstanbul ile en basiti o fark 1 doğru anca eder ya da yapılan 1 yanlışı boş bırakmış olmak arada 5-6 puan yok yani taban puanlar ile

turasas2022, 10 dk. önce
yani arkadaslar kimseyi kırmak istemiyorum ama bu puanlarla hala 4. atama diyosunuz ben 85 puanla sözleşmeli kaldım ve umudum yok artık yapmayın üzülürsünüz
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