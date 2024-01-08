Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 16:12
4/b Sözleşmeli çalışma süresinin 8 yıllık süreye dahil edilmesi için dava açtım.

Merhaba, şu an bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum. Önceki kurumumda 4/b sözleşmeli olarak 4,5 sene kadar çalıştım. KPSS ile kadrolu olarak sıfırdan atandıktan sonra bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi için kurumuma dilekçe verdiğimde kabul etmediler. Ben de mahkemeye verdim. Mahkeme işlemi iptal etti ve kazanılmış hak aylığına dahil ettiler. 8 yıllık terfide dahil edilmeyeceğini tahmin etmediğimden böyle bir talepte bulunmamıştım. Eğer kabul etselerdi önümüzdeki nisan ayında 4/1 e düşecektim ve maaşta 2000tl den fazla fark edecekti. Dilekçe verdim. Red geldi tabi. Ben de tekrar mahkemeye verdim. CB'nın olumsuz görüşü var. Danıştay İDDK'nın ise olumlu kararı var. Bakanlım mahkeme ne kadar verecek. Buradan gelişmeleri yazarım.

Bu arada UYAP üzerinden e-imzalı başvuru yaptım. Mahkemeye gitmeye gerek kalmadı. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Dava etmek alışkanlık oldu galiba bende :)

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak ayı enflasyonu?Her memurun bir maaşı yok oldu.Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"maaş farkı hesaplamasıekstra zam gelir mi?Seyyanencilere Müjde... 12147 olduYüzde 49ın içinde seyyanen zam var mı?6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.2024 temmuz memur maaşları

Sözlük

kokteyl virüs 1 horoz yumurtası 2 oflu ile şeytan 3 yazarların kendine sorduğu cevapsız sorular 1 foley 1 Herkesle samimi olan insan 7 gerçek dost 2 kırklara karışmak 7 Emelkoca 2 731.birim 2

Son Haberler

Mısır yığınının altında kalan işçi hayatını kaybettiHazine aralıkta 196 milyar 962 milyon lira açık verdiDolar günü 29,89 TL'den tamamladı'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı2024'te dünyada gündemi seçimler belirleyecek

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!