4/b Sözleşmeli çalışma süresinin 8 yıllık süreye dahil edilmesi için dava açtım.

Merhaba, şu an bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum. Önceki kurumumda 4/b sözleşmeli olarak 4,5 sene kadar çalıştım. KPSS ile kadrolu olarak sıfırdan atandıktan sonra bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi için kurumuma dilekçe verdiğimde kabul etmediler. Ben de mahkemeye verdim. Mahkeme işlemi iptal etti ve kazanılmış hak aylığına dahil ettiler. 8 yıllık terfide dahil edilmeyeceğini tahmin etmediğimden böyle bir talepte bulunmamıştım. Eğer kabul etselerdi önümüzdeki nisan ayında 4/1 e düşecektim ve maaşta 2000tl den fazla fark edecekti. Dilekçe verdim. Red geldi tabi. Ben de tekrar mahkemeye verdim. CB'nın olumsuz görüşü var. Danıştay İDDK'nın ise olumlu kararı var. Bakanlım mahkeme ne kadar verecek. Buradan gelişmeleri yazarım.

Bu arada UYAP üzerinden e-imzalı başvuru yaptım. Mahkemeye gitmeye gerek kalmadı. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Dava etmek alışkanlık oldu galiba bende :)