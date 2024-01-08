Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 16:18
Yönetici atama takvimi ve 4 yıllık süre hesabı

Yeniden yönetici atamaları takvimi göre nisan ayında yapılacak.

4 ve 8 yıllık süreden hesabında ise eğitim öğretim yılı sonu baz alındığı için bu atama döneminde süreler dolmamış olacak. Bu duruma bir önlem alınır mı sizce. Bu eğitim döneminde süresi dolacak olanlar dikkate alınmaz mı yoksa.

Ve bu durum ilk defa yönetici atama kontenjanlarını nasıl etkiler sizce


yusuf1453
Memur
08 Ocak 2024 17:49
hocam atamayı Nisan'da yapacak ama 4 yıl hesabı karne günü baz alınacak ayrıca atama erken yapılsa bile karne günü ilişik kesilecek
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