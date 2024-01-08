Yönetici atama takvimi ve 4 yıllık süre hesabı

Yeniden yönetici atamaları takvimi göre nisan ayında yapılacak.

4 ve 8 yıllık süreden hesabında ise eğitim öğretim yılı sonu baz alındığı için bu atama döneminde süreler dolmamış olacak. Bu duruma bir önlem alınır mı sizce. Bu eğitim döneminde süresi dolacak olanlar dikkate alınmaz mı yoksa.

Ve bu durum ilk defa yönetici atama kontenjanlarını nasıl etkiler sizce