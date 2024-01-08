KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 16:18
76.50 'nin Altında Puanı Olan Ders Çalışmaya Başlasın

Size umut taciri olmadığımı ve puanların 77 'nin altına düşmeyeceğini söylemiştim. Sözleşmeli olarak atananları hiç atanmamış gibi düşünüp, tüm hesabınızı ona göre yapacaksınız ve unutmayın !

KPSS bir sıralama sınavıdır ve ekonomik krizin derinleştiği şu zamanlarda dilerse o kadro Hakkari 'nin mağaralarında olsun insanlar yine gider.

Bu senaryonun benzeri 2010 'da da yaşandı, binlerce alım yapıldı; ama son atamada taban puan 76.102 gibi bir şey de kaldı.

Hepinize bol şans diliyorum.

Şurada az çok açıkladım neden 77 puan ve altının neden atanamayacağını, eğer sulandırmasaydılar daha fazla veri paylaşabilirdim.

Bir sonraki atama dönemine kadar hoş kalın.

https://forum.memurlar.net/konu/2556524/2023-2-kpss-bahisler-acilmistir.html

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