Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 16:22
2024 Temmuz Zammına Seyyanen verilen 8.077 dahil mi?

Arkadaşlar bu geçen yıl verilen 8.077 TL seyyanen zam 2024 Temmuz zammında çıkartılacak mı yani şuan 30 bin alan temmuzda 22 bine düşüp normal zammını mı alacak? Bilgisi olan yazsın bilgisi olmayan okusun cevap yazmasın.


camelbox
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:25

her zam döneminde artacak bu miktar, ister temmuz 2024 isterse temmuz 2044


Anuşirvann
Genel Müdür
08 Ocak 2024 16:30

Civciv milletle kafa buluyor. Ne günlere kaldık :))

camelbox, 2 saat önce

her zam döneminde artacak bu miktar, ister temmuz 2024 isterse temmuz 2044


Qovboypolis01
Şef
08 Ocak 2024 16:32

Civciv iyi kafa buluyorsun. Trollüğe devam. İroni yapıyorsan da bu ironi baya bayatladı.


Murat624
Aday Memur
08 Ocak 2024 16:57
Civciv hanım A Haber ve Trt haberin ortalama memurların maaşı 35-40 bin tl olacak diye haber verdikleri yerde bunu sorman şaşırttı bizi .

arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 17:00

Herkese kızarım sana kızmam civciv sağlam trolsünnnn :D


chrtc
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:06

2024 temmuzda 1 yıllık seyyanen zammı geriye dönük isteyecekler altına endeksli şimdiden biriktirin arkadaşlar..


Anuşirvann
Genel Müdür
08 Ocak 2024 17:09

Bu iyiydi bak :)) Şimdiden biriktiren olur civciv :))

chrtc, 1 saat önce

2024 temmuzda 1 yıllık seyyanen zammı geriye dönük isteyecekler altına endeksli şimdiden biriktirin arkadaşlar..

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