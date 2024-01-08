Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ocak 2024 16:32
engelli yakını olan Askeri personel
Arkadaşlar bu sene tayinciyiz. Eşimde sürekli engel Durumu mevcut. Tayine gitmek bizi zorlayacak rapor vs durumları nasıl oluyor? Bilenler dönüş sağlarsa cok iyi olur

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