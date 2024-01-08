KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 16:36
DHMİ makine teknisyeni olarak atananlar
Arkadaşlar herkese hayırlı olsun. Kim nereye kaç puanla atandı ?

Makineci1997
Aday Memur
08 Ocak 2024 18:01

90.2 DHMİ AMASYA hocam sen nereye atandın


Shark1071
Aday Memur
08 Ocak 2024 18:07
88.37 amasya hocam hayırlı olsun
Makineci1997, 32 dk. önce

90.2 DHMİ AMASYA hocam sen nereye atandın


Shark1071
Aday Memur
08 Ocak 2024 18:11
Mesajınız kapalı bana yazabilirsiniz özelden
Makineci1997, 32 dk. önce

90.2 DHMİ AMASYA hocam sen nereye atandın

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS tercih sonuçlarıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.DHMİ makine teknisyenliğiAnkara şeker taşraya atananİş makinesi sürücüsüTarım ve Orman BakanlığıDestek personeli(temizlik işçisi)DHMİ makine teknisyeni olarak atananlarSözleşmeli çalışırken , merkezi atamayla kadrolu atanmakMemuriyetim engelleniyor lütfen yardımcı olur musunuz acil???

Sözlük

foley 1 rus salatası 2 kokteyl virüs 1 Vandallık 4 grigori perelman 1 Aşkın tanımı 2 günaydın sözlük 2 dolandırıcılık 1 Chechu y Familia 1992 1 ne kadar yalnızsınız 4

Son Haberler

Mısır yığınının altında kalan işçi hayatını kaybettiHazine aralıkta 196 milyar 962 milyon lira açık verdiDolar günü 29,89 TL'den tamamladı'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı2024'te dünyada gündemi seçimler belirleyecek

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!