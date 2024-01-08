Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 16:37
Sözleşmeli arazi tazminatı alır mı?

Merhaba arkadaşlar. Sözleşmeli mühendis arazi tazminatı alabilir mi. 6. dönem toplu sözleşmenin 31. maddesinde böyle bir anlam çıkıyor. Belediyede çalışanlar da alıyormuş. Sözleşmeli çalışıp arazi tazminatı alan arkadaşlar varsa yazabilir mi emsal gösterelim. Bende birkaç yere görüş sordum cevap geldiğinde diğer arkadaşlara da emsal olması açısından buradan paylaşım yapacağım. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.

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