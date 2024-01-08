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Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 16:44
Pmyo psikiyatrik muayene tanısı

Akradaşlar ben 2019da acile gitmiştim ergenlik hali bi sinirlenme vesaire olmuştu bomboş olay, acil doktoru solunum yoluyla astım hava hapı tedavisi ugulamıs 5dakikalık bisey olmus ama psikiyatrik muayene tanısı yazıyor üstnden yıllar geçmiş ama bir şey olur mu pmyo gidicem bu sene engel olur mu Rontokol nebules 2.5 , cortair 0.5mg o an verilen ilaclar bunlarmıs sonrasında recete falan yok


Zyvua
Memur
08 Ocak 2024 17:35

Acil doktoru psikyatrik muayene tanısı koyamaz koysa da umursanmaz bakılmaz. Psikiyatri koyduysa sizi heyete sevk ederler. Orada heyet başkanı durumunuza göre geçer bir dilim girer veya eler. Son 2 senesi psikiyatrik olarak temiz olanlar sıkıntısız kabul edilir. 2019 da psikiyatrik tanınız bile olsa 2 seneniz temizse ve eczaneden hap almadıysanız geçer dilim girilir elemezler.

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