Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 16:46
Mülakata girmeyince cezai işlem uygulanıyor mu?

Uygulamalı mülakata girilmediği takdirde cezai işlem uygulanıyor mu? Atanamama cezası veya maddi bir cezası uygulanıyor mu?

Çok Yazılan Konular

Kredi Alabilirmiyim4-b kadroSözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan TayinEş durumu istifası Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?Doğumdan sonra sözleşmeli atama hakkında bilgi2016 yılında verilen 1 derece hakkındaKadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzin

Sözlük

horoz yumurtası 2 sheldon cooper 1 bakacaz 4 731.birim 2 dolandırıcılık 1 rus salatası 2 oflu ile şeytan 3 reddedilmek 4 Hepi börtdeyyy metinnnn 20 afkurmak 2

Son Haberler

Mısır yığınının altında kalan işçi hayatını kaybettiHazine aralıkta 196 milyar 962 milyon lira açık verdiDolar günü 29,89 TL'den tamamladı'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı2024'te dünyada gündemi seçimler belirleyecek

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!