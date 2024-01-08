Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 16:50
engelli bireylerin ve tayin
arkadaşlar ortopedik engelim mevcut. Bu sene tayinciyiz. engelli yakını olanlar tayin konusunda nasıl yol izler dönüş yaparsanız sevinirim

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