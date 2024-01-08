Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 17:10
Dhmi 2023/2 teknisyen atamaları
Dhmi teknisyen olarak atanan arkadaşlar, Whatsap grubumuz var, yardımlaşma amaçlı kurduk, katılmak isteyen yazsın.

Shark1071
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:15
ben atandım ama size yazamıyorum

Fana35
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:43
sana yazdım .
Shark1071, 1 saat önce
ben atandım ama size yazamıyorum
Toplam 2 mesaj

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