KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 17:30
jandarma açıktan memur alımı

jandarma açıktan memur alımına başvurup sıralamaya giren var mı ya bu sınav dedikleri nedir yazılı sınav mı direkt mülakat falan mı bilgisi olan varsa yazarsa çok sevinirim


Mel07m
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:33

Beni çağırdılar sonuçlardan sonra atanamayinca parayi yatırdım mülakat için odeme yapıldıktan sonra gun vereceğiz dediler aradığımda 2 aşamalı mulakat olacak dedi sabah alan bilgisi öğlen kültür ikisid3 sözlü olabilir yada sabahki yazili olabili4 dedi ortalamasina göre kabul edilcez ankara'da olcak mülakat


Mel07m
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:34

Sizde katılacakmisiniz kabul edildiniz mi mülakata


aysegul0689
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:35

hımm bende kabul edildim de atanırım umuduyla para yatırmamıştım yarın ona göre yatırcam oyuzden sormak istedim çok saçma ya

Mel07m, 1 saat önce

Sizde katılacakmisiniz kabul edildiniz mi mülakata


Mel07m
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:50

Yarın sabah arayip ayrıntılı bilgi alacagim ben yazarım burayada napalim artık önümüzdeki fırsatları kaçırmamak gerek Yozgattan gitcem mülakat icin inşallah ara uzun olur birazda bakabiliriz alanda sorulacak sorulara falan haberleşelim hocam eger gidecekseniz

aysegul0689, 59 dk. önce

hımm bende kabul edildim de atanırım umuduyla para yatırmamıştım yarın ona göre yatırcam oyuzden sormak istedim çok saçma ya


Mel07m
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:52

Bu benim ilk yesil ekranli başvuru sonucum ne oldugunu bile unutmusum farklı illere yerleştirilecegiz sonrasinda heralde çünkü 12 kontenjan 12 il verilmis kac katı mülakata çağrıldi bilmiyorum


aysegul0689
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:54

mecbur bende deniycem şansımı hocam bilgi alırsanız yarın benide bilgilendirirseniz cok sevinirim benim aldığım bir bilgiye göre mülakata gittiğimizde orda il seçimi yaptırıyorlarmış mülakatı geçersende atama

Mel07m, 42 dk. önce

Bu benim ilk yesil ekranli başvuru sonucum ne oldugunu bile unutmusum farklı illere yerleştirilecegiz sonrasinda heralde çünkü 12 kontenjan 12 il verilmis kac katı mülakata çağrıldi bilmiyorum


Mel07m
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:57

Mülakat öncesi il seçimi olursa neye göre siranicakki bos kalan il olabilir yada ankara ili için cok başvuran olabilir adaletli olmqz bence ama nasıl olacağı ile ilgili fikrimde yok açıkçası

Siz hangi ilden başvurdunuz yarin bilgi alinca yazarim tani

aysegul0689, 40 dk. önce

mecbur bende deniycem şansımı hocam bilgi alırsanız yarın benide bilgilendirirseniz cok sevinirim benim aldığım bir bilgiye göre mülakata gittiğimizde orda il seçimi yaptırıyorlarmış mülakatı geçersende atama


aysegul0689
Aday Memur
08 Ocak 2024 18:07

hepsinde o ihtimal oluyor zaten ben ankaradan

Mel07m, 37 dk. önce

Mülakat öncesi il seçimi olursa neye göre siranicakki bos kalan il olabilir yada ankara ili için cok başvuran olabilir adaletli olmqz bence ama nasıl olacağı ile ilgili fikrimde yok açıkçası

Siz hangi ilden başvurdunuz yarin bilgi alinca yazarim tani

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