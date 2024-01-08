Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 17:52
Ekk dersten haber var
Tüm genel müdürlükler bu gün saat 14.00 itibariyle paraları gönderdi mutemetinizin hızına göre en geç Çarşamba günü kişi hesaplarına geçecek

Rafaello
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:53
Kaynak?

yusuf1453
Memur
08 Ocak 2024 17:54
Hocam kaynak saat 14 te KBS den ek dersi mal müdürlüğüne gönderen ben
Rafaello, 41 dk. önce
Kaynak?

Rafaello
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:56
il neresi? Bütün iller için geçerli mi bu. Çarşamba perşembe yi bulur artık
yusuf1453, 40 dk. önce
Hocam kaynak saat 14 te KBS den ek dersi mal müdürlüğüne gönderen ben

yusuf1453
Memur
08 Ocak 2024 17:57
hocam o artık mutemetin ilgi alakası. ve hızına bakar aynı saatte maaşlar da geldi onlarıda hesaplayıp gönderdim Osmaniye bu arada
Rafaello, 38 dk. önce
il neresi? Bütün iller için geçerli mi bu. Çarşamba perşembe yi bulur artık

Rafaello
Aday Memur
08 Ocak 2024 17:58
Hayırlısı olsun emeğinize sağlık. Bakalım eksideyiz hepimiz bir an önce yatsın;))
yusuf1453, 37 dk. önce
hocam o artık mutemetin ilgi alakası. ve hızına bakar aynı saatte maaşlar da geldi onlarıda hesaplayıp gönderdim Osmaniye bu arada

yusuf1453
Memur
08 Ocak 2024 18:00
teşekkürler hocam sorun genel müdürlük kaynaklı mesela ilk parayı temel eğitim gönderdi en son mesleki teknik gönderdi bundan sonra böyle olmayacak ödenekleri 6 ay yetecek kadar göndermişler 6 ay sıkıntı yok kalanıda bitince göndereceklermiş
Rafaello, 36 dk. önce
Hayırlısı olsun emeğinize sağlık. Bakalım eksideyiz hepimiz bir an önce yatsın;))

Rafaello
Aday Memur
08 Ocak 2024 18:03
Umarım öyle olur cidden ilk defa böyle bir gecikme oldu . Herkes isyanlarda. mal müdürlüğü ortalama kaç günde bankaya aktarır
yusuf1453, 34 dk. önce
teşekkürler hocam sorun genel müdürlük kaynaklı mesela ilk parayı temel eğitim gönderdi en son mesleki teknik gönderdi bundan sonra böyle olmayacak ödenekleri 6 ay yetecek kadar göndermişler 6 ay sıkıntı yok kalanıda bitince göndereceklermiş

yusuf1453
Memur
08 Ocak 2024 18:07
saat 15.30 dan önce onaylanırsa bir gün sonra saat 8 de hesaplarda eğer 15.30 dan sonra onaylarsa bir sonraki gün sabah hesaplarda inşallah
Rafaello, 31 dk. önce
Umarım öyle olur cidden ilk defa böyle bir gecikme oldu . Herkes isyanlarda. mal müdürlüğü ortalama kaç günde bankaya aktarır

yusuf1453
Memur
08 Ocak 2024 18:09
insanları bildiğimiz kadar bilgilendiriyoruz hala eksi veriyorlar yazık

Velocıraptor
Genel Müdür
08 Ocak 2024 18:19
bakma sen burdaki çapsızlara.
yusuf1453, 25 dk. önce
insanları bildiğimiz kadar bilgilendiriyoruz hala eksi veriyorlar yazık
Toplam 10 mesaj

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