Ekk dersten haber var

Umarım öyle olur cidden ilk defa böyle bir gecikme oldu . Herkes isyanlarda. mal müdürlüğü ortalama kaç günde bankaya aktarır

Umarım öyle olur cidden ilk defa böyle bir gecikme oldu . Herkes isyanlarda. mal müdürlüğü ortalama kaç günde bankaya aktarır

yusuf1453, 34 dk. önce teşekkürler hocam sorun genel müdürlük kaynaklı mesela ilk parayı temel eğitim gönderdi en son mesleki teknik gönderdi bundan sonra böyle olmayacak ödenekleri 6 ay yetecek kadar göndermişler 6 ay sıkıntı yok kalanıda bitince göndereceklermiş