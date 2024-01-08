Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 18:15
Dilekçeye şahit

Merhaha arkadaşlar bir konu hakkında yazdığım dilekçede müdür yard. Kullandığı kelimeyi aynen olduğu gibi yazıp aktarsam kanunen bir sıkıntı olur mu veya şahit istenir mi?

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