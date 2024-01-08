KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 18:29
Hat Bakım Onarım Memuru

TCDD'ye Hat Bakım Onarım Memuru olarak atandım. Bundan sonraki süreç hakkında bilgi verir misiniz? Meslekle alakalı internette olmayan bilgileriniz varsa çok yardımcı olur. Herkese hayırlı olsun.


yeşilrussel
Memur
08 Ocak 2024 18:37

Telegramda altyapiya atananlar grubu var orda bilgiler var


styaysin
08 Ocak 2024 19:27

Özelden bağlantı atar mısın?

yeşilrussel, 2 saat önce

Telegramda altyapiya atananlar grubu var orda bilgiler var


Mete Akdeniz
Aday Memur
08 Ocak 2024 20:37

hocam bağlantıyı bende bulamadım özelden atarmısınız?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS tercih sonuçlarıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.DHMİ makine teknisyenliğiAnkara şeker taşraya atananİş makinesi sürücüsüTarım ve Orman BakanlığıDestek personeli(temizlik işçisi)DHMİ makine teknisyeni olarak atananlarHat Bakım Onarım MemuruSözleşmeli çalışırken , merkezi atamayla kadrolu atanmak

Sözlük

apartman aidatı 6 Vandallık 3 Ayşenil şamlıoğlu 1 psikolog 7 Good Grief 2023 1 micrommata virenscens 4 eyüp sultan 2 731.birim 2 nobel ödülü 2 yaparım ki ben bunu 2

Son Haberler

Bakan Yardımcısı Akın Gürlek hakkındaki iddialar iftira çıktıFatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandıFransa Başbakanı Borne istifa ettiMuharrem İnce: Bence İstanbul'a en iyi adayı koydularÖnce özür dilettiler, sonra darp ettiler

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!