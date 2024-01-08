Adliye Y. İsl. Md. maaş hesabı!!

Hepinize iyi akşamlar. Sitede maaş robotun da adliye y. isl. md. maaş hesabını yapıyorum. veriler şunlar. hizmet yılı 18 yıl 6 ay. derece 1/1. sendikalı (yüzde 2 den büyük) bes yok. iki çocuk var (72 aydan büyük) görev yeri Aydın'ın ilçesi. Sitede ocak maaşı (14 günlük farksız) 51.7 k iken, kendi kurumumun sistemine gore bugün yapılan hesaplama da 50.3 k çıktı. bu farkın sebebi ne olabilir ve doğru rakam hangisidir.

Hepinize iyi akşamlar. Sitede maaş robotun da adliye y. isl. md. maaş hesabını yapıyorum. veriler şunlar. hizmet yılı 18 yıl 6 ay. derece 1/1. sendikalı (yüzde 2 den büyük) bes yok. iki çocuk var (72 aydan büyük) görev yeri Aydın'ın ilçesi. Sitede ocak maaşı (14 günlük farksız) 51.7 k iken, kendi kurumumun sistemine gore bugün yapılan hesaplama da 50.3 k çıktı. bu farkın sebebi ne olabilir ve doğru rakam hangisidir.