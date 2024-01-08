Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 18:56
Adliye Y. İsl. Md. maaş hesabı!!
Hepinize iyi akşamlar. Sitede maaş robotun da adliye y. isl. md. maaş hesabını yapıyorum. veriler şunlar. hizmet yılı 18 yıl 6 ay. derece 1/1. sendikalı (yüzde 2 den büyük) bes yok. iki çocuk var (72 aydan büyük) görev yeri Aydın'ın ilçesi. Sitede ocak maaşı (14 günlük farksız) 51.7 k iken, kendi kurumumun sistemine gore bugün yapılan hesaplama da 50.3 k çıktı. bu farkın sebebi ne olabilir ve doğru rakam hangisidir.

Abbas.KILKUYRUK2
Şef
08 Ocak 2024 19:04

50.30 doğru rakamdır.


10.Köyün Yolcusu
Memur
08 Ocak 2024 19:18
ilk defa memurlar. net hesabında bi denli bir hata oldu. hep takip ederim burayı. sasirdim

Osmanlı1903
Memur
08 Ocak 2024 19:35

Mezuniyet durumu olabilir

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