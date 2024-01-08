Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 19:39
tek ebeveyn nöbet

Tek ebevyn velayet ondaysa 8 yaşa kadar nöbetten muaftır şeklinde sonuçlanan davalar olmuş. Kahramanmaraş da aktif olarak uygulanıyormuş. İdari dava oldugu için emsal karara ulaşamıyorum. böyle bir haktan yararlanan kimse var mı ?

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