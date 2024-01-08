Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 19:50
Derece kademe neye göre değişiyor?

Arkadaşlar 2018 haziran ataması ile atandım ilk derece kademem 10/2 idi . Şu gün olmuş hala 9/2 görünüyor bu derece kademe ilerlemesi neye göre oluyor? Benimkinde bir yanlışlık yok mu? Kadroya da geçtim 6 yıldır çalışıyorum neredeyse

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