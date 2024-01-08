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Editörler : alex 10


08 Ocak 2024 20:05
Süper Lig Tahmin Yarışması Gol Krallığı

Tahmin Bitiş Tarihi : 3 Nisan 2024

Tahminini değiştirmek isteyenler için...sezon sonu yarışmada artı puan eklenecektir.

Dzeko - Fenerbahçe - 13 Gol

İcardi - Galatasaray - 12 Gol

Thiam - Kayseri - 11 Gol

Aytaç - 9 Gol

Adam - 8 Gol

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