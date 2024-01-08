Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 20:28
Geçici Görevlendirme

Polisim şırnak ilinde 25.07.2022 yılında şark görevime başladım, anneme 4. Evre kanser teşhisi konuldu, 6 ay refakat raporu kullandım, şırnağa geri döndüm fakat hastalığı ve tedavisi süreci devam ediyor. Dilekçe mi versem Trabzon iline geçici görevlendirme yapıyorlar mı? Bilgisi olan var mı konu hakkında acil yardım bekliyorum


_Özgür Özkan_
Memur
08 Ocak 2024 20:37

geçmiş olsun, Rabbim şifa versin.

Rapor ve diğer evraklar ile birlikte atama talep dilekçenizi vakit kaybetmeden verin. çünkü Şubat'ta yapılıyor mazeret tayini.

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